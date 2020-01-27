Türkiye yardım için seferber oldu

Deprem bölgesine yardım için Türkiye'nin dört bir yanında kampanyalar başlatıldı. Edirne'den Kars'a tüm Türkiye, depremi yaşayan Elazığ ve Malatyalıların yardımına koştu. Yakın tarihte şiddetli depremlerin yaşandığı Van, İstanbul, Gölcük'ten de deprem bölgesine yardım eli uzandı. O yardımlardan bazıları şöyle:Sakarya'da vatandaşlar Adapazarı Demokrasi Meydanı'ndaki 'Yardım TIR'ına akın etti. Getirdikleri yardımları teslim eden vatandaşlardan Ahmet Yılmaz, "17 Ağustos 1999 Marmara depremin acılarını sıkıntıların yaşayanlar olarak depremin ne olduğunu en iyi biliriz. Onların acılarını da en iyi biz anlarız, Depremde bize de tüm Türkiye yardım etmişti. Şimdi de biz yapıyoruz" dedi.Kocaeli'den gönderilen yardım çuvalında, "Yıkanmış ve ütülü kıyafetler vardır. Depremi en ağır şekilde yaşayan insanlar olarak yanınızdayız. Acınız acımız, geçmiş olsun" notu dikkat çekti. Aksaray, Hatay, Adana ve Mersin'den de bölgeye yardım malzemesi gönderildi.Tokat'ın Reşadiye ilçesinde depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığını duyan 75 yaşındaki Hayriye Kaya, 3 ayda bir aldığı yaşlılık maaşından 100 liralık battaniye aldırarak görevlilere teslim etti.

BUGÜN NELER OLDU