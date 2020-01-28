3 aracı yakıp, 39 aracın lastiğini kestiler

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İstanbul Şişli'de, kimliği henüz belirlenmeyen bir kişi, 3 aracı yakıp, 30 aracın lastiklerini kesti. Olay, Feriköy Paşa Mahallesi'nde dün 05.20 sıralarında meydana geldi. Ortanca Sokak'ta park halindeki üç otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye, yangına müdahale ederek söndürdü. Yapılan incelemelerde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kundaklanan otomobilde başlayan yangının önündeki bir otomobil ile arkasındaki hafif ticari araca sıçradığı tespit edildi. Yangında iki otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken, hafif ticari araçta kısmi hasar meydana geldi. Polis ekipleri sokak üzerinde araştırma yaparken, park halindeki bazı araçların lastiklerinin de kesilmiş olduğunu fark etti. Ortanca Sokak ve çevresinde yapılan kontroller sonucunda, 3 sokakta park halindeki 30 aracın lastiklerinin kesilmiş olduğu ortaya çıktı. Araçların yandığı mahallede geçtiğimiz perşembe günü de 9 aracın lastiğinin kesildiği öğrenildi.