Bir daha olsa yine kazar, kurtarırım

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binaya koşarak Dürdane Aydın'ı enkaz altından elleriyle kazarak çıkartan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmut El Osman, duygularını SABAH'a anlattı: Gözleriyle size bakıp yardım isteyen bir insan bırakılır mı? Bir daha olsa hiç düşünmeden yine ellerimle kazar kurtarırım. Türkiye'yi ve insanlarını çok seviyorum. Sokağa çıktığımda Elazığlılar boynuma sarılıyor. İdlib'de annem ve 7 kardeşim yaşıyor. Annem bu olaydan sonra benim gibi bir oğlu olduğu için gurur duyduğunu söyledi. Hayalim mühendis olmak" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Suriyeli gençle bölgede görüşerek teşekkür etti./ANKARAElazığ Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek apartmanının enkazından cep telefonu ışığı yardımıyla kendileri çıkan Zeynalov ailesinden Anne Arzu Zeynalov ise "Düşünce çocuğumun gözlerinin kaydığını gördüm. İlk önce öldüğünü düşündüm. Dışarı çıkana kadar emzirdim" dedi.Elazığdepremindeki acının sembol fotoğraf karesindeki isim olan Basri Kara, kardeşi Mustafa Kara'yı Malatya Doğanyol'da kaybetti. Kemal Sunal'ın da köyü olan Gökçe Mahallesi'nden Basri Kara "Biz ağabey-kardeş birbirimizin dayanağıydık. Depremde kaybettiğim kardeşimin sade ce ciğerimi yaktı" dedi./SABAH

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