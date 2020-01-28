Deprem sırasında Soma Termik Santralinin güvenlik kameraları kayıttaydı. İşte dehşet veren o görüntüler...

AFAD'dan yapılan açıklamada merkez üssü Manisa Kırkağaç'ta saat 15.00'te 3.7 büyüklüğünde ve 17.53'te 4.1 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı ilk açıklamada herhangi bir yıkımın söz konusu olmadığını açıkladı. "Geçmiş olsun" diyen Soylu, depremin 4.8 olduğunu söyledi..

KANDİLLİ 5.1 DEDİ

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Manisa'da 5,1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

2 BİNA HASAR GÖRDÜ, 9 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU



Depremde, kırsal Karakurt Mahallesi'nde, önceki depremde hasar gören ve boşaltılan tek katlı 2 binada hasar meydana geldi. Akhisar ilçesinde ise deprem sonrası 9 kişi, hastaneye başvurdu. 2'si hamile 7 kişinin, yaşadıkları korku nedeniyle 2 kişinin de düşme sonucu hastaneye gittiği belirtildi.

VALİLİK'TEN DEPREM AÇIKLAMASI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.01.2020 tarihinde saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI: HİÇBİRİ BU KADAR KUVVETLİ DEĞİLDİ

Kırkağaç Belediye Başkanı İsmail Yaşar Gedüz açıklamasında, "Bize intikal eden bir olay söz konusu değil" dedi. Gedüz açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Geçenlerde olan 5.4'ten sonra devamlı sallanıyor. Binin üzerinde depremler oluştu. Ama bunların hiçbiri bu kadar kuvvetli değildi. Şu anda ben dahil olmak üzere, emniyet, zabıta ve belediye ekiplerimiz dolaşıyoruz. Şu ana kadar herhangi tehlikeli durum olmadı. Araştırmamız devam ediyor. Temennimiz inşallah hasar yoktur. Şu anda bizim daha önceki depremde hasarlı binalarımız yoktu. Ben o deprem sırasında araçtaydım. Vatandaşlarımız geçen depremden daha fazla hissettiklerini söylüyorlar. Bütün vatandaşlarımız dışarıda bekliyorlar. Çalışmalarımız devam ediyor."

İZMİRLİLERİN DEPREM ENDİŞESİ



Bu arada Manisa'nın Kırkağaç ilçesi merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, İzmirliler de panikle sokaklara döküldü. Deprem sırasında evde olduğunu anlatan Aysel Kaynar, "Kendimi nasıl sokağa atacağımı bilemedim. 6'ncı katta oturduğum için asansörle inmem gerekiyordu, asansörü kullanmaya da korktum. Allah beterinden korusun," dedi.



Deprem sırasında bebeğiyle birlikte evinde olduğunu belirten Ceyda Karaşahin ise "Çok büyük sarsıntı yaşadık. Küçük çocuğum olduğu için çok korktum, ne yapacağımı bilemedim. Art arda sürekli deprem haberleri alıyoruz ve tedirginiz. Çok korkuyoruz. Evlerde durulacak gibi değil. Geçen hafta yaşadığımız depremde de evde yalnızdım" diye konuştu.