Depremzedelere nakit desteği

Depremin büyük yıkıma neden olduğu Elazığ ve Malatya'ya destek yağıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ile Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 10'ar milyon lira ödenek gönderildi. Böylece iki kente bugüne kadar gönderilen ödenek miktarı 44 milyon liraya ulaştı. Depremin ardından çalışmaları yerinden izlemek üzere bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Soylu, orta hasarlı evler için 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi verileceğini bildirdi. Soylu, "Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek" dedi. Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında ise 50 milyon 576 bin lira toplandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında katkı sağlayan hayırseverlere teşekkürlerini iletti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SMS bağışları ile destek olan, TV programlarıyla büyük bir farkındalık oluşturan vatandaşlarımız ve bölgedeki ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarımız, Türk milletinin birlik olduğunda neleri başarabileceğini dünyaya bir kez daha göstermiştir" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri devam eden 86 yaralı olduğunu belirterek 18 yaralının yoğun bakımda tedavi gördüğünü, aralarında durumu kritik ya da ciddi olanların bulunmadığını açıkladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri devam eden 86 yaralı olduğunu belirterek 18 yaralının yoğun bakımda tedavi gördüğünü, aralarında durumu kritik ya da ciddi olanların bulunmadığını açıkladı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacaklarını bildirdi. Sahada 500 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını yürüttüklerini belirten Kurum, bugün itibarıyla Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 50 yıkık, 308 ağır hasarlı, 150 de orta hasarlı bina bulunduğunu kaydetti. Bakan Kurum, "Malatya'da da yıkılmış 155 ve ağır hasarlı bin 278 bina var. Mustafapaşa ve Sürsür mahallelerinde yerinde zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek kentsel dönüşüm projesi hayata geçireceğiz. Şubat ayı sonunda temel atıp yıl sonuna kadar konutları vatandaşlara teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi. Bu arada Elazığ'da çökme riski bulunan binalar da kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise cezaevlerindeki mahkumların depremden etkilenmediğini bildirdi./SABAHİstanbul'da dün saat 12.33'te merkez üssü Sofular-Şile olan 3.1, Ankara'da ise saat 13.51'de merkezi Akyurt olan 3.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Elazığ Sivrice de saat 19.12'de bu kez 4.2 ile sarsıldı. İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde 5.4, Solomon Adaları'nda ise 6.3'lük sarsıntılar yaşandı.

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