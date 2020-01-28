Diyarbakır annelerinden atkı-bere

Dağakaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri, depremzedeler için atkı ve bere örüyor. Kızı Yasemin Ballı için oturma eyleminde yer alan anne Yıldız Ballı, Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek "Onlar için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Hep onlar bizim yanımızda oldu. Şimdi de biz onların yanındayız" dedi. Anne Songül Altıntaş da depremzedeler için atkı ördüklerini dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun. Biz de onlar üşümesinler diye atkı-bere örüyoruz" dedi.Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı'nda arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, ekipler enkaz altında Kuran-ı Kerim buldu. Kurtarma ekipleri, tozunu sildiği ve temizlediği Kuran-ı Kerim'i, hassas bir şekilde elden ele taşıyarak, muhafaza altına aldı.Deprem esnasında Malatya'da özel bir hastanenin doğum servisinde bebek dünyaya getirilirken sağlık ekibinin soğukkanlılığı sosyal medyada gündem olmuştu. Doğumu gerçekleştiren ekibin başındaki Operatör Dr. Miray Sekkin Eser "Korku ve sevinci bir arada yaşadık. O an kendimizi değil sadece anne ve bebeği düşündük" dedi.Elazığ'daki depremden etkilenen çocuklar, yerleştirildikleri kamu binalarında etkinliklerle hayata tutunuyor. Türk Kızılayı depremzedelere 3 öğün sıcak yemek dağıtırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri çocukları oyunlarla eğlendiriyor.

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