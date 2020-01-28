FETÖ'den ihraç astsubay, uyuşturucu satarken yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Menderes Mahallesi'nde Yaşar D.'yi şüphe üzerine takibe aldı. Yaşar D., Uğur P.'ye 50 lirakarşılığında uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Üst aramasına uyuşturucu madde de çıkan Yaşar D., gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

2 YIL ÖNCE FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Emniyette yapılan araştırmada Yaşar D.'nin Denizli'de astsubay olarak görev yaparken, 2 yıl önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp, hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan işlem yapıldığı, aynı yıl da meslekten ihraç edildiği belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gaziantep'ten temin ettiği uyuşturucuları Kahramanmaraş'ta sokak aralarında sattığı öne sürülen Yaşar D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.