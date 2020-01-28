HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, evlat nöbetinin 148'inci gününde 75'e yükseldi.

Siirt'in Baykan ilçesinde HDP Diyarbakır il binası önüne gelen Aysel ve Sami Erol çifti, 2019 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırılan çocukları Caner Erol (19) için eyleme katıldı. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak 2019 yılından İstanbul'dan kaçırıldığını belirten Erol çifti, evlatlarının bir an önce gelmesini istedi. Çoğunun 2019 yılında İstanbul'da bir tekstil atölyesinde çalıştığı sırada terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten anne Erol, "Halimizi görüyor ve izliyorsa geri gelsin. Bütün annelerin çocukları geri gelsin" diye konuştu.

Baba Sami Erol da çocuğunun kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, "Çocuklarımız bizi görüyor ise dönüp geri gelsinler. Devletten asla zarar gelmez. Siz geri gelin HDP'liler çocuklarını dağa göndersinler. Siz dönün gelin geri" şeklinde konuştu.

Erol çifti, daha sonra diğer ailelere katılarak oturma eylemine başladı.