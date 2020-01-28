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İkiz bebeklerin öldüğü hastaneye soruşturma

Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
İkiz bebeklerin öldüğü hastaneye soruşturma
Bolu'da 8 ay önce evlenen Güler ve Mehmet Resul Kılıç çifti 5 ay önce anne-baba olacaklarını öğrendi. İkizlere hamile olan anne, 3 gün önce ağrı şikayetiyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne gitti. Genç kadına, böbrek taşı döküyor olabileceği gerekçesiyle serum takıldı. Dün gece de ağrılar nedeniyle aynı hastaneye giden anne adayı aynı teşhisle yine evine gönderildi. Kanaması başlayan genç kadın aynı hastaneye götürüldü. Hastanede anne karnındaki 5 aylık ikiz bebeklerin hayatını kaybettiği söylendi. Baba adayı Mehmet Resul Kılıç şikayetçi oldu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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İkiz bebeklerin öldüğü hastaneye soruşturma
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