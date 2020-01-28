İstanbul'da 5 ilçede eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var: 74 kişi...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih, Esenyurt, Silivri, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde ''torbacı'' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Toplam 74 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı.

48 ADRESE GİRİLDİ

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında, şüphelilere ait 48 adreste arama yapıldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ile silah da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SON DAKİKA: 74 KİŞİNİN TAMAMI YAKALANDI

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Polis adreslerde çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken baskın yapılan yerlerde uzun süre arama yaptı. Operasyon kapsamında baskın yapılan Zeytinburnu'ndaki adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken adreslerde uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi. Toplamda 48 adrese yapılan ve 74 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Emniyet binasına götürüldü.