İstanbul’da iki nefes kesen uyuşturucu operasyonu! 3 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beykoz ve Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda iki farklı operasyon düzenlendi.

Beykoz ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda Tarık Y. isimli şahsın bahse konu uyuşturucu maddeyi Özcan Ş. isimli şahıstan temin ettiği tespit edildi. 13 Ocak günü Özcan Ş.'nin İstanbul Beykoz ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki ikametinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 13 bin lira ve 400 Euro para, 1.18 gram kenevir, 19 parça toplam 50.38 gram gelen satışa hazır Skunk, 2 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 2 adet cep telefonu, 1 adet flaş bellek ele geçirildi.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Şüpheli Özcan Ş. gözaltına alınırken şahsın yapılan sorgulamasında; 6 adet kasten yaralama, 6 adet uyuşturucu madde kullanmak, adet 6136 sayılı kanuna muhalefet, 2 adet uyuşturucu madde ticareti yapmak, 1 adet tehdit-genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek, 1 adet kumar oynamaya yer ve imkân sağlama, 1 adet trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 1 adet 2918 sayılı karayolları trafik kanununa muhalefet, 1 adet mala zarar verme suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Şüpheliler Tarık Y. ve Özcan Ş. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NEFES KESEN TAKİP

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ise 13 Ocak günü saat 18.45 sıralarında Ataşehir ilçesinde bir araçla uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisinin edinilmesi üzerine bahse konu aracın yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında şüpheli şahsın Emrah Ö. olduğu tespit edildi. Takibe alınan araç kaçmak üzereyken engellendi. Araç içerisindeki Emrah Ö. ve Abdullah U. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Emrah Ö.'nün yapılan üst aramasında 3,57 gram marihuana ile yakalama esnasında şahıslar tarafından aracın dışına atılan ve muhafaza altına alınan 15,78 gram marihuana ele geçirildi. Çalışmaların devamında şahısların uyuşturucu maddeleri sakladığı yer tespit edilirken yapılan operasyonda 34 parça halinde toplam ağırlığı 140,15 gram gelen marihuana ele geçirildi.

Şüpheli Emrah Ö. isimli şahsın 6 adet "Uyuşturucu Madde Kullanmak", 1 adet "Evden Hırsızlık", Abdullah U. isimli şahsın ise 5 adet "Uyuşturucu Madde Kullanmak", 1 adet "Kasten Yaralama", 1 adet "Evden Hırsızlık" suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden Emrah Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken Abdullah U. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.