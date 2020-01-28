Kahramanlar kucaklaştı

BUGÜN NELER OLDU

Elazığ'daki arama kurtarma çalışmalarında, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek apartmanının enkazından Sevim Cambaz'ın (50) cansız bedeni çıkartıldı. Öğleden sonra enkazdaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere depremde ölenlerin sayısı 41'e yükseldi. Büyük depremden bu yana 948 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ'da kontenynır kent yapılacak arazide başaltılan çalışmaları yerinde izledi. Depremde UMKE görevlisi Emine Kuştepe'nıin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Azize Çelik'in de sağlık durumunun iyi olduğu kızıYüsra'nın bacaklarında ezik için ödem tedavisi yapıldığı öğrenildi. Hasarlı evlerde denetimler sürdü.Ankara'da savcılık sosyal medyada deprem için provokasyon yapan aralarında Berna Laçin ve Şevket çoruh'un da olduğu 50 kişiyi tespit etti ve soruşturma başlattı.