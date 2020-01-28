Kızının elini bırakmadı

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde çöken binanın enkazında cansız bedenlerine ulaşılan anne Tansel Elidar (40) ile 12 yaşındaki oğlu Ömer Asaf Elidar dün son yolculuklarına uğurlandı. Önceki gün yıkılan enkaz önünde "Oğlum ve eşim ellerimden kayıp gitti, onları tutamadım" diyerek gözyaşı döken ve Türkiye'yi ağlatan acılı baba Turgut Elidar, cenazelerin morgdan alınması sırasında depremden sağ kurtulan kızı Gizem'e sıkıca sarıldı. Dede Adil Elidar ise gelini ve torununun arkasından gözyaşları dökerek "Baba cuma namazı kılıyor, Fatiha'yı tam okuyamıyor, deprem oluyor. Ondan sonra 'Ömer kaç, deprem oldu' diyor. Elini kapıya atıyor, kapı sıkışmış. O esnada beton babasının omuzuna değiyor. Bunu kapıdan dışarı atıyor, oğlanın eli kayıyor. Oğlan içeride kalıyor. 'Evimin direği, beni neden bırakıyorsun' diyor. Durum bu" diye konuştu. Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazesi Maden ilçesine bağlı Kızıltepe köyüne getirildi.







Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem'in de cenaze namazının ardından Tansel ile oğlu Ömer Elidar'ın cenazesi köy mezarlığında defnedildi.







DUVAKLA UĞURLANDI

Elazığ Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazdan çıkarılan Sevim Canbaz (60) ile Sena Karaman (14) için Mevlana Camisi'ndeki cenaze törene, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da katıldı. Sena Karaman'ın tabutuna konulan duvak görenleri duygulandırdı.

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