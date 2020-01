Koronavirüs hakkında korkutan açıklama: "Bir öksürük bile yetiyor"

Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa bir sürede küresel bir paniğe sebep olan corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 106'ya çıkarken, korkutan açıklamalar peş peşe geldi.

Wuhan kentinden Singapur, Vietnam, Suudi Arabistan, ABD, Fransa ve Almanya gibi ülkelere sıçrayan ve sadece Çin'de 4 bin 515 kişinin hasta olduğu salgın ile ilgili bugün Hong Kong lideri Carrie Lam bir açıklama yaptı. Son aylarda devam eden hükümet karşıtı gösteriler dolayısıyla zor zamanlar geçiren Carrie Lam basın toplantısında Çin ile Hong Kong arasındaki hızlı tren hattının durdurulduğunu açıkladı.

Çin'e bağlı özerk bir yönetime sahip olan Hong Kong'un lideri Carrie Lam, "Hızlı tren seferleri 30 Ocak'tan itibaren askıya alınacak ve hastalığın yayılmasını engellemek için iki bölge arasındaki feribot seferleri de durdurulacak" dedi.

YEŞİL MASKEYLE ÇIKTI

Lam, Çin ile Hong Kong arasındaki uçak seferlerinin de yarıya indirildiğini ve seyahat izinlerinin de askıya alındığını söyledi. Basın toplantısına kurmaylarıyla katılan Lam'in yüzüne yeşil renkli bir hasta maskesi takması dikkat çekti. Bu şekilde bir maske takarak kamera karşısına çıkan Lam böylelikle salgının başladığı günden beri bu şekilde bir önlem alan ilk lider oldu.

Öte yandan yapılan resmi açıklamada, salgın virüsün sebep olduğu hastalıkta ölenlerin sayısının 106'ya çıktığı duyuruldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin dışında toplam 47 teyit edilmiş vaka olduğunu duyurdu. Son olarak Almanya'nın Bavyera eyaletinde virüsle enfekte olan bir hasta olduğu açıklandı. Almanya ile birlikte Avrupa'da toplam dört vaka bulunuyor. Çin dışında korona virüsü nedeniyle henüz bir ölüm gerçekleşmedi.

"BİR HAPŞIRIK VE ÖKSÜRÜK YETİYOR"

Bu açıklamaların ardından İngiltere'nin başkenti Londra'dan korkutan bir yorum geldi… CNN'e konuşan London School of Hygiene and Tropical Medicine'da görevli doktor David Heymann açıklamalarda bulundu. Enfeksiyon ve salgın hastalık konusunda bir uzman olan Dr. David Heymann, "Şu an tanık olduğumuz şey salgın hastalığın ikinci ve üçüncü nesil yayılmasıdır. Üçüncü nesilde hastalık bir insandan diğer bir insana çok daha kolay bir şekilde bulaşıyor" dedi. Dr. Heymann'ın açıklamalarını haberleştiren İngiliz Daily Mail gazetesi hastalığın bir öksürükle bile bulaşabileceğini vurguladı. Dr Heymann, "Öksürük ve hapşırmanın bile karşıdaki kişiyi hasta edebileceğine dair kanıtlar artıyor fakat henüz hastalığın hava yoluyla bulaşabildiğine dair net bir kanıt yok" dedi.

Fakat bu açıklamadan kısa bir süre sonra Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü, salgın hastalığın insandan insana bulaştığına dair net bir bulguya ulaşmadıklarını açıkladı.

"KARANTİNAYA ALINMADAN ÖNCE…"

Açıklamalar arka arkaya gelirken, ABD'de tespit edilen hasta ile ilgili korkulan bir gerçek ortaya çıktı. Hastalıkla mücadele eden kişinin, karantinaya alınmadan önce en az 16 kişiyle yakın temasta bulunduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü de yaptıkları açıklamada bir hata yaptıklarını itiraf etti. Dünya Sağlık Örgütü, küresel bir acil durum ilan edilmemesini bir hata olarak değerlendirirken, bugün acil olarak tekrar toplanılacağını duyurdu.

Basına yansıyan haberlere göre ise virüsün yayıldığı ülkeler ve vaka sayısı ise şöyle:

Tayland – 8 vaka

ABD – 5 vaka

Avustralya – 5 vaka

Singapur – 5 vaka

Tayvan – 5 vaka

Malezya – 4 vaka

Güney Kore – 4 vaka

Japonya – 6 vaka

Fransa – 3 vaka

Vietnam – 2 vaka

Nepal – 1 vaka

Kanada – 1 vaka

Kamboçya – 1 vaka

Sri Lanka – 1 vaka

Almanya – 1 vaka

JAPONYA'DAN TEST ZORUNLULUĞU

Bugün Japonya'dan da salgın hastalık ile ilgili bir açıklama geldi… Japonya Sağlık Bakanlığı, iki vakanın daha görüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada hastalardan birinin Wuhan'a hiç gitmediği fakat buna rağmen hastalandığı belirtildi. Hastanın 60 yaşındaki bir tur otobüsü şoförü olduğu belirtildi. Hastanın ilk semptomlarının 14 Ocak'ta görüldüğü belirtilirken 25 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı açıklandı.

Japonya hükümeti tüm dünyada paniğe neden olan öldürücü corona virüsü ile ilgili kritik bir karara imza atarak, virüsü "belirlenmiş bulaşıcı hastalıklar" listesine etti. Virüs taşıyan ve virüsün neden olduğu öldürücü zatürre gibi hastalıkların belirtilerini gösteren hastaların gerektiğinde zorla hastaneye yatırılmasının önünü açan karar uyarınca, hastalara belirli süre için çalışmaya ara verme talimatı verilebilecek. Tedavi sürecindeki tüm masraflar ise kamu fonları tarafından karşılanacak.

Havalimanları ve limanlardaki yetkililere enfeksiyon taşıdığından şüphelenilen kişilere test ve tıbbi muayene uygulama hakkı tanıyan karara göre, talebi reddeden kişilere ise ceza verilebilecek. Uygulamanın 7 Şubat'ta resmi olarak yürürlüğe girmesi beklense de, hükümetin zorunlu tedavi süreci ile ilgili hastane masraflarını öncesinde de karşılamayı planladığı belirtiliyor. Japonya'daki vakalardan birinin Wuhan'a gitmediği açıklanırken buna rağmen hastalığa yakalandığı açıklandı.