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'da 4.7 büyüklüğünde bir daha oldu! ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan son dakika bilgisine göre, 'nın Akhisar ilçesinde saat 23.10'da 4,7 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 5,08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.1.2020 00:04 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 00:05 ABONE OL
Manisa'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 23.10'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 5,08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede 23.10'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 5,08 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.

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Manisa'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
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