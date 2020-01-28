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'da yaşanan 4.8 büyüklüğünde anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

'daki korkutan depremin ardından, sarsıntının yaşandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kırkağaç'ta tatlı satışı yapılan işletme ile kahvenin güvenlik kameralarına, anı yansıdı. Görüntülerde, depremi hissedenlerin, panikle dışarı koştuğu anlar yer aldı. Soma'da ise avize satışı yapılan işletmenin güvenlik kamerasına deprem anı yansıdı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 28.1.2020 16:59 ABONE OL

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kırkağaç'ta tatlı satışı yapılan işletme ile kahvenin güvenlik kameralarına, deprem anı yansıdı. Görüntülerde, depremi hissedenlerin, panikle dışarı koştuğu anlar yer aldı. Soma'da ise avize satışı yapılan işletmenin güvenlik kamerasına deprem anı yansıdı. Görüntülerde; dükkandaki avizelerin sağa sola sallandığı, çalışanların dışarı koştuğu ve sokakta bekledikleri anlar yer aldı.

2 BİNA HASAR GÖRDÜ, 9 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
Depremde, kırsal Karakurt Mahallesi'nde, önceki depremde hasar gören ve boşaltılan tek katlı 2 binada hasar meydana geldi. Akhisar ilçesinde ise deprem sonrası 9 kişi, hastaneye başvurdu. 2'si hamile 7 kişinin, yaşadıkları korku nedeniyle 2 kişinin de düşme sonucu hastaneye gittiği belirtildi.

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Manisa'da yaşanan 4.8 büyüklüğünde deprem anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
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