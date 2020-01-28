Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Siirt'te uyuşturucu operasyonu

'te operasyonu

’in Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonunda 500 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 28.1.2020 13:38 ABONE OL
Siirt'te uyuşturucu operasyonu
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Batman-Kurtalan karayolu üzeri Gürgöze köyü girişinde haksız kazanç elde etmek maksadıyla uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüphelilerin içerisinde bulunduğu araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan arama sonucu aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 2 parça halinde 500 gram toz esrar maddesi ve şüphelilere ait 2 adet cep telefonu ele geçirilmiş olup, şüpheliler S.A ve E.K. suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanmıştır. Adli işlemlere başlanılarak şüpheliler gözaltına alınmıştır" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Siirt'te uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN