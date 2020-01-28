Son dakika: Vezneciler patlamasında savcı mütalaasını verdi!

Vezneciler Şehzadebaşı Caddesi'nde 7 Haziran 2016'da saat 08.40'ta, yoldan geçen Çevik Kuvvet polisini taşıyan araçlara yönelik bombalı araçla saldırı düzenlenmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturmada, terör saldırısının, kiralık bir otomobile yerleştirilen bomba düzeneğinin uzaktan kumandayla patlatılmasıyla gerçekleştirildiği belirlenirken, bombanın etkisinin arttırılması için demir bilyeler kullanıldığı tespit edilmişti. Olayda, polis memurları Emrah Pekdoğan, Gökhan Topçu, Duha Beker, Ramazan Kırboğa, Kadir Cihan Karagözlü ve Yaşar Özlem ile 6 vatandaş yaşamını yitirirken, 36 kişi yaralandı. Bombalı saldırının etkisiyle Şehzadebaşı ve Damat İbrahim Paşa camileri, İstanbul Üniversitesinin bazı binaları, Doğu Türkistan Vakfı, bir otel ve bazı iş yerleri ile araçlar hasar görmüştü.

CEZA YAĞDI

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, duruşma savcısı Korkmaz Gülsün mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında Sanık Eyüp Sever ve Murat Bal hakkında, terör örgütü üyeliği ve diğer tüm suçlar kapsamında cezalandırılmasını, diğer sanık Gülşen Bahadır'ın Beşiktaş patlamasınında sanığı olduğu gerekçesiyle terör örgütü üyeliğinden ceza verildiği için yeniden bu suçtan ceza verilmediği ancak diğer tüm suçlardan cezalandırılması gerektiğini, başka bir sanık Gamze Zerre Karadağ'ında hem Beşiktaş hemde Vezneciler patlamasına yardım ettiği gerekçesiyle terör örgütü üyeliği ve diğer tüm suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, 7 Haziran 2016'da Fatih Şehzadebaşı Caddesi Vezneciler otobüs durağı istikametinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait iki midibüse yönelik terör saldırısı gerçekleştirildiği anlatıldı. Saldırıda 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, haklarında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK elebaşıları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ile Ramazan Açıkyüz, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Hülya Oran, Elif Yıldırım'ın, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalayarak kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs etme", "olası kastla bombalama suretiyle öldürme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "olası kastla basit yaralama", "olası kastla yaralama", "olası kastla kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama" ve "zincirleme şekilde mala zarar verme" ve "silahlı terör örgütünün yöneticiliğini yapma" suçlarından yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet, altışar kez müebbet ve değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

58 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Vezneciler patlamasında 6 polis, 6 sivil şehit olmuş, 16 polis 28 sivil ise yaralanmıştı. Beşiktaş patlamasında ise 39 polis 7 sivil hayatını kaybederken 208 polis 34 sivil yaralanmıştı

İstanbul Vezneciler'de patlama