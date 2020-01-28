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Başkanı Şentop'tan 'nin sözde barış planına tepki

Başkanı Şentop: 'nin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. ise daima kırmızı çizgimizdir

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.1.2020 00:57 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 00:57 ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir." ifadesini kullandı.

Şentop, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına yönelik, Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu.

Meclis Başkanı Şentop, açıklamasında, "Bugün ABD Başkanı'nca ilan edilen tek taraflı 'plan', Filistin meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir." değerlendirmesine yer verdi.

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TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki
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