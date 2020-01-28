Ünlü yöneticinin sekreteri beraat etti

Ekşi Sözlük yönetim kurulu başkanı Başak Purut'un sekreteri Aylin D., 12 Haziran 2013 günü işe girdiği şirketten 7 Temmuz 2016 günü ayrıldı. İddiaya göre, Aylin D.'ye, Purut'un şahsi kredi kartına bağlı ek kart çıkartılarak şirketin ve Purut'un şahsi işlerinde kullanması için ek bir banka kartı tahsil edildi. 2016 yılında şirket hesaplarında yapılan kontroller sırasında sekreterin, kendisine tahsis edilen kredi kartıyla yine iddiaya göre Purut'un haberi olmaksızın şahsi harcamalar yaptığı öne sürüldü. Tespit sonrası Purut, sekreterinden şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yönetim kurulu başkanının şikayeti sonrası Aylin D. hakkında, "Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama" suçundan dava açıldı.

TACİZE UĞRADIM

Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Aylin D., kendisinin Başak Purut tarafından tacize uğradığını ileri sürerek, Başak Purut'un bu şikayetle hakkındaki suçlamayı örtmek istediğini ileri sürdü. Aylin D., "Tacize uğradığım için işten ayrıldım. Bu şikayetle suçunu örtbas etmek istiyor" dedi.

BERAAT ETTİ

Mahkeme, yapılan yargılama sonucu, Aylin D.'nin patronundan taciz iddiaları sebebiyle şikayetçi olması ardından, Purut'ub böyle bir şikayette bulunmasının samimi olmadığı kanaatine vararak Aylin D.'nin beraatına karar verdi.