10 bin konutluk uydukent yapacağız

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1000 kişilik hasar tespit ekibiyle sahada olduklarını belirterek çalışmalarla ilgili bilgi verdi:Elazığ merkez ile Sivrice ve Maden ilçelerinde 58 yıkık, 428 ağır hasarlı, 296 orta hasarlı, Malatya'nın Battalgazi, Kale, Doğanyol, Pütürge ve Yeşilyurt ilçelerinde ise 315 yıkık, 2 bin 424 ağır hasarlı, 20 acil yıkılacak yapı bulunuyor. Riskli alan kapsamında yeni yapacağımız projeyle Mustafa Paşa Mahallesi'nde 10 bin 242 metrekare alanda 10 blokta 200 daire yapacağız. Yemişlik'te toplamda 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz. İlk etapta 2 bin konut yapacağız. Bu konutlar zemin artı üç katı geçmeyecek. Sivrice'de konteyner kent kurulduğunu ve kalıcı konutlar 60 bin metrekarelik alanda zemin artı iki olacak şekilde Hazar Gölü'ne nazır olarak inşa edilecek.