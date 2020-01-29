Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Akdeniz ve Manisa'daki depremlerden sonra son dakika açıklaması! Frank Hoogerbeets'ten korkutan paylaşım geldi...

ve 'daki depremlerden sonra son dakika açıklaması! Frank Hoogerbeets'ten korkutan paylaşım geldi...

Ülkemizde önce Elazığ'da sonra ve 'de yaşanan depremlerin ardından Frank Hoogerbeets'ten son dakika paylaşımı geldi! Bu sabaha karşı Akdeniz'de 4.1 şiddetinde bir daha oldu. İstanbul ve İzmir'de de hissedilen Manisa depremi hakkında konuya yönelik uzmanlar tarafından peş peşe açıklamalar yapılmış, Türkiye'deki fay hattı hareketliliğine vurgu yapılmıştı. Deprem hakkında son dakika açıklama yapanlar arasında dünyaca ünlü kahin Frank Hoogerbeets de eklendi. Hoogerbeets'in sahibi olduğu araştırma şirketi Ditrianum tarafından yeni bir paylaşım yapıldı. Frank Hoogerbeets de bu gönderiyi kendi Twitter hesabı üzerinden paylaştı ve korkutan deprem detayına dikkat çekti. Ünlü uzmanın deprem açıklamaları sosyal medyada üzerinde geniş yankı uyandırdı. İşte, son dakika haberinin detayları ve o paylaşım...

Giriş Tarihi: 29.1.2020 08:53 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 08:54 ABONE OL
Akdeniz ve Manisa'daki depremlerden sonra son dakika açıklaması! Frank Hoogerbeets'ten korkutan paylaşım geldi...

Geçtiğimiz hafta Elazığ Sivrice'de gerçekleşen ve can kayıpları ile çok sayıda yaralıların bulunduğu depreme ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanırken, bugün de ve tekrardan sallandı. Öğlen 14.26'da Kırkağaç'ta gerçekleşen 5.1 şiddetindeki , şehir genelinde hissedilmesinin yanı sıra İstanbul ve İzmir'de de etkisini gösterdi. Vatandaşlar büyük panik ve tedirginlik yaşarken, artçı sarsıntılar da devam etti. Bu gelişmenin hemen akabinde ise Akdeniz'de peşi sıra depremler meydana geldi. Bilindiği gibi, uzmanlar tarafından hem Elazığ hem de Manisa çevresindeki fay hatları risk haritasına dikkat çekilmiş ve çok önemli açıklamalar yapılmıştı.

EVİNİZİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU? - TIKLA SORGULA

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM RİSK HARİTASI İLE BERABER DİKKAT ÇEKEN UYARI!

Yorumları merak edilen ve kahini olarak değerlendirilen Frank Hoogerbeets Twitter üzerinden flaş açıklamalarda bulundu. Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum araştırma şirketi, güncel deprem risk haritasını paylaşırken dünyaca ünlü isim de peşi sıra açıklamalar yaptı. Hoogerbeets'in yorumu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İşte, son dakika açıklamasının detayları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akdeniz ve Manisa'daki depremlerden sonra son dakika açıklaması! Frank Hoogerbeets'ten korkutan paylaşım geldi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN