Birlikte daha güçlüyüz

Elazığ'daki6.8'lik depremin ardından Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 45 kişi Türkiye'nin her yerinden bölgeye gönderilen arama-kurtarma ekiplerinin kahramanca çalışmasıyla beton yığınlarının arasından sağ kurtarıldı. 41 vatandaşımız depremde hayatını kaybetti. Depremden etkilenen vatandaşlara 50 bin 960 kişilik sıcak yemek, 22 bin 470 kahvaltı ve 7 bin çorba dağıtıldı. 26 bin 62 yatak, 66 bin 751 battaniye, 4 bin 312 ısıtıcı ve 6 bin 436 adet gıda kolisi sevkedildi.Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bölgede şimdiye kadar 13 bin 346 binanın hasar tespit çalışması tamamlandı. Hasar tespit çalışmalarında 530 teknik personelin görev yaptığı bölgede şimdiye kadar Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 13 bin 346 bina incelendi. Acil olarak yıkılacak 50 bina tespit edildi. Binaların yıkımına başlandı.Artçı saldırıların devam ettiği bölgede vatandaşlar dün geceyi de evden uzakta geçirirken şu ana kadar büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 deprem meydana geldi. 6.8'lik depremden bu yana toplam bin 190 artçı sarsıntı yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanlığı'na bağlı uygun binalarda, barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için 150 depremzede vatandaş ile 60 TSK mensubu ve ailesinin misafir edileceğini bildirdi. Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için birçok kamu kuruluşu, vakıf, dernek, özel şirket ve vatandaş bölgeye gönderilen yardımlar TIR'lardan çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi 60 kişi tarafından elden ele taşınarak boşaltılıyor.

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