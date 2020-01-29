Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Çevre Bakanı Murat Kurum A haber'e konuştu: "Köklü bir kentsel dönüşüm olacak"

Çevre Bakanı A haber'e konuştu: "Köklü bir olacak"

sonrası çalışmalara devam edilen bölgelerde Bakanlar incelemelere devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı A haber canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum bölgedeki hasarlı binalar hakkında, "Köklü bir yapılacak" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 29.1.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 18:07 ABONE OL
Çevre Bakanı Murat Kurum A haber'e konuştu: Köklü bir kentsel dönüşüm olacak

Elazığ depremi sonrası bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgede bizzat hasarlı olan binaları incelemeye devam ediyor. A haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Köklü bir kentsel dönüşüm yapılacak. Bunun yanında 3650 kalıcı konut yapılacak." açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum, Elazığ'da hasarlı binaları denetledi, önemli açıklamalar yaptı

"YENİ BİR UYDU KENT KURULACAK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde Elazığ'da yapılacak konutlar hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutlarla ilgili bilgileri paylaşmıştı. Bakan Kurum, "Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz." açıklamasını yapmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Toplamda 10 Bin konutluk uydu kent yapacağız"

Elazığ'daki depremzedelerin yerleşeceği evler belli oldu!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çevre Bakanı Murat Kurum A haber'e konuştu: "Köklü bir kentsel dönüşüm olacak"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN