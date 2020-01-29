Çevre Bakanı Murat Kurum A haber'e konuştu: "Köklü bir kentsel dönüşüm olacak"

Elazığ depremi sonrası bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgede bizzat hasarlı olan binaları incelemeye devam ediyor. A haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Köklü bir kentsel dönüşüm yapılacak. Bunun yanında 3650 kalıcı konut yapılacak." açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum, Elazığ'da hasarlı binaları denetledi, önemli açıklamalar yaptı

"YENİ BİR UYDU KENT KURULACAK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde Elazığ'da yapılacak konutlar hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutlarla ilgili bilgileri paylaşmıştı. Bakan Kurum, "Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz." açıklamasını yapmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Toplamda 10 Bin konutluk uydu kent yapacağız"