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, Filistinli mevkidaşıyla telefonda görüştü

Mevlüt , Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Maliki ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.1.2020 19:10 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 19:11 ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla telefonda görüştü

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla telefonda görüştü
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