Hainlerin ini imha edildi

Terör örgütü PKK'nın yıllarca en önemli barınma alanlarından biri olan Lice ile Hani İlçeleri arasında kalan Birlik Köyünün Şenlik ve Akçapınar mezralarında Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem'in sevk ve idaresinde hava destekli operasyon gerçekleştirildi. Terör örgütünün, yol kesip kaçırdığı polis, asker ve AK Partili siyasetçileri rehin tuttuğu ve "Asker buralara ayak basamaz" dediği Ape Musa Kampına şafak vakti nokta operasyon yapıldı. "Şehit Jandarma Üsteğmen Ali Çalışkan ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu" adı verilen operasyonda teröristlerin kışı geçirmek için hazırladıkları 5 ayrı sığınak ortaya çıkarıldı.

Taarruz helikopterlerinin yanı sıra İHA ve SİHA'ların da destek verdiği operasyonda teröristlerde olası operasyon halinde güvenlik güçlerinin alana girişlerini önlemek için yol kenarına tuzakladıkları 30 kilo amonyum nitrat destekli el yapımı uzaktan kumandalı bomba bulunarak imha edildikten sonra Jandarma Özel Harekât timleri kamp alanına girdi.

Köpeklerin de desteğiyle yürütülen titiz çalışmada teröristlere ait sığınak ve eklentilerinde toprağa gömülü jelikan variller içine gizlenmiş bir anti tank mühimmatı, 5 roketatar sevk fişeği, 50 Biksi makineli tüfek mermisi, 3 kalaşnikof şarjörü, 90 ABD menşeli M-16piyade tüfeği mermisi, 225 el bombası kütüklüğü, uzaktan kumandalı bomba yapımında kullanılan 150 kilo amonyum nitrat ve çinko katkılı kimyasal madde, 250 gram TNT kalıbı, elektronik devreler ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Sığınaklarda teröristlere ait arazide kamufle olabilmek için 11 adet kar elbisesi, 600 kilo erzak ve gıda maddesi ile tıbbi ilaçlar ele geçirildi. Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.

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