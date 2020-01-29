İkna sonucu teslim olan YPG/PKK'lı terörist hakim karşısında

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık V.İ. (21) cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ve ailesi salonda hazır bulundu.

Sanık V.İ. savunmasında, 2015 yılında YPG/PKK'ya katıldığını, geçen yıl pişman olduğu için örgütten kaçtığını anlattı.

Yaklaşık 4 yıl boyunca Suriye'de YPG'nin içerisinde yer aldığını aktaran V.İ, bu süre içinde örgütte silahlı eğitim aldığını söyledi.

Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarına karşı hiçbir eyleminin olmadığını belirten V.İ, "Pişman oldum. Ailemle irtibata geçtim, Afrin'deki Türk güvenlik güçlerine teslim oldum." dedi.

İddia makamı, etkin pişmanlık kapsamında beyanlarda bulunan sanığın tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti ise sanığın bu aşamada tutukluluk halinin devamına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir eyleminin bulunup bulunmadığı hususunun araştırılmasına karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.