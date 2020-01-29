Kapı kapı analiz

BUGÜN NELER OLDU

Elazığ'da depremin ardından riskli binaların tespitine devam ediliyor. Öncelikli olarak belirlenen alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı personeller binaları kapı kapı gezerek laboratuvar analizleri için numuneler topluyor. Bakanlık personeli yapılan çalışmaları SABAH'a anlattı:Ağır hasarlı binalara vatandaşlarımızın girmesini engelliyoruz. Az ve orta hasarlı binalarda vatandaş talebi olmaksızın belirlediğimiz alanlarda risk tespit analizi yapıyoruz. Binalardan beton örnekleri alıyoruz. Demirin durumuna bakıyoruz. Kanserleşme ve korozyon var mıdır, kullanılan betonun türünü araştırıyoruz. Alınan numuneler laboratuvarda basınç testine tutuluyor, binanın statik rölövesini çizerek 3 boyutlu modellemesini yapıyoruz. Analiz sonucuna göre binada oturulup, oturulamayacağına karar verilecek. Elimize gelen sayılar neticesinde 3 günde saha çalışmasını, bir hafta içinde de laboratuvar çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz.