Kılıçdaroğlu depremi siyasi ranta çevirdi

Elazığ ve Malatya'da 41 vatandaşın yaşamını yitirdiği depremin yaraları sarılmaya çalışılırken CHP, yine bildik tavrını gösterdi ve 'deprem'i siyasi ranta çevirmenin peşine düştü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis grup toplantısında Elazığ ve Malatya için "Ne yaptınız" sözleriyle kara propaganda yaptı. Bölgeye gitmek yerine kurmaylarını göndermekle yetinen Kılıçdaroğlu yapılanları ise görmezden geldi. Kılıçdaroğlu, Elazığ depreminin hemen ardından başlatılan "Deprem vergisi nereye harcandı şeklindeki algı operasyonuna destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar ve milletvekilleri hemen bölgeye gitti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında vatandaşlara, yardım ve destekler ulaştırıldı. Elazığ ve Malatya Valiliklerine ek ödenekler aktarıldı. Evleri yıkılan, ağır hasar görenlerekira yardımı gerçekleştirildi. Yine evlerinden eşyalarını alamayanlara nakdi yardımlar yapıldı. Bu nakdi yardımlar, depremiden sonraki 24 saatte gerçekleştirildi. Depremzedelerin sokakta kalmalaları için hemen önlemler alındı. Yurtlar, tren vagonları, kamu kurum misafirhaneleri, oteller, depremzedelere tahsisi edildi. Yıkılan köylerde hasar tespit çalışmaları ilk 24 saat içerisinde yapıldı.

Deprem vergileriyle 1999'daki iki depremin ardından İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce ve Bolu'da 42 bin 587 kalıcı konut, alt yapı, eğitim ve hastane yatırımları yapıldı. Bolu, Düzce, İzmit, Yalova, İstanbul, Sakarya'ya 103 milyar TL harcandı. Van, Kütahya, Bingöl ve Afyon-Dinar depremlerinin ardından TOKİ 37 bin 734 afet konutu yaptı. 80 bin 321 kalıcı konut için 110 milyar lira harcandı.

BUGÜN NELER OLDU