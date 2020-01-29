Manisa’da korku üzerine korku

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Manisalılar 22 Ocak'taki 5.4'lük depremin korkusunu henüz üzerlerinden atamadan dün art arda iki deprem yaşadı. İlk deprem Kırkağaç'ta 14.26'da meydana geldi. 4.8 büyüklüğündeki deprem tüm Ege illerinin yanı sıra Bursa, Balıkesir ve İstanbul'da da hissedildi. Depremde can kaybı, yaralanma ve hasar meydana gelmedi. Manisa Valisi Ahmet Deniz "Herhangi bir olumsuzluk yok" derken, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, "Ben de dahil bütün arkadaşlarımız arazide dolaştık. Tehlike bir durum iletilmedi" diye konuştu.Manisa'daki dün ikinci deprem ise 23.10'da Akhisar ilçesinde meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre büyüklüğü 4.7 olarak ölçülen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.