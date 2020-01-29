Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Meclis'ten Elazığ ve Malatya için çağrı

Meclis'ten ve için çağrı

TBMM Başkanı 'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli nezdinde ve 'daki depremzedelere katkı sağlamak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.1.2020 10:34 ABONE OL
Meclis'ten Elazığ ve Malatya için çağrı

Meclis Başkanlığı, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle milletvekilleri ve Meclis personeli nezdinde yardım kampanyası başlattı.
Yardım kampanyası, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla, Meclis İdare Amiri Halil Özcan imzasıyla milletvekillerine, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun imzasıyla da tüm personele bir yazı ile duyuruldu.

Yazıda, Cumhurbaşkanlığı tarafından AFAD Başkanlığınca koordine edilmek üzere ülke çapında bir kampanya başlatıldığına işaret edilerek, Meclis'in de Halk Bankası nezdinde bir hesap açıldığı bilgisi yer aldı.

Kampanyaya göre yardımda bulunmak isteyen milletvekilleri ve Meclis personeli, Halkbank TBMM Şubesi'nde açılan hesaba para yatırabilecekler. Halkbank TBMM şubesinde toplanan paralar AFAD Başkanlığının belirlemiş olduğu hesaba aktarılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Meclis'ten Elazığ ve Malatya için çağrı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN