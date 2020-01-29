Şehir hastanesi 872 deprem izolatörüyle ayakta

BUGÜN NELER OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hastanelerde takibini yaptığımız 70 yaralı var. 9'u yoğun bakımda. Sağlık kuruluşlarımızda herhangi bir hasarın olmadığını ve sağlık hizmetinin kesintisiz devam ettiğini ifade etmek istiyorum. Şehir hastanesinin 872 deprem izolatörü ile yapılmış olması, kapasitesi, bu dönemde hizmet vermemizi daha da kolaylaştıran bir unsur oldu. Toplu alanlarda ve çadırların yoğun olduğu bölgelerde acil sağlık hizmetlerinin verilebileceği sahra mobil hastaneleri hızla oluşturuluyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Köyler dahil her yere ulaşıldı. Havada 3 İHA 1 helikopter sürekli keşifte. İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün (dün) orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek. Elazığ'da 10 bin çadır kurduk. Elazığ ve Malatya'nın köyleri için 30 bin ton kömür yardımı yapılacak. Isıtıcı, battaniye ve gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerine. Diğer tüm ihtiyaçları biz karşılıyoruz. Eski eşya göndermemenizi istirham ediyorum. Hayvanları telef olanlar için getirilen hayvanların dağıtımını Jandarma yapacak.