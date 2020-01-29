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Şehit ’un annesi son yolculuğuna uğurlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 'un 90 yaşında vefat eden annesi Asiye Olçok'un cenazesi toprağa verildi

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Şehit Erol Olçok’un annesi son yolculuğuna uğurlandı
Asiye Olçok için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Olçok'un oğlu Cevat Olçok ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Mustafa Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.
Törende Cevat Olçok, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Asiye Olçok'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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Başkan Erdoğan, Olçok'un vefatı nedeniyle Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz'un kahraman şehidi, yol ve dava arkadaşım Erol Olçok'un kıymetli validesi Asiye Olçok hanımefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Yurt dışı ziyaretim sebebiyle cenazesine katılamadığım merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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Şehit Erol Olçok’un annesi son yolculuğuna uğurlandı
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