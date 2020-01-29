Son dakika: Dışişleri'nden Macron'a sert tepki

Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün (29 Ocak) Yunanistan Başbakanı ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, ülkemize yönelik gerçekdışı iddialarıyla yine gündem yaratmaya çalışmıştır.

Libya'da krizin başladığı 2011 yılından bu yana yaşanan sıkıntılarda esas sorumluluk Fransa'nındır. Bu ülkenin Libya'daki doğal kaynaklar üzerinde söz sahibi olmak için Hafter'e koşulsuz destek verdiği bir sır değildir.

Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin verdiği askeri destekle Hafter'in meşru hükümete yönelik sürdürdüğü saldırılar, Libya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik en ciddi tehdittir. Fransa Cumhurbaşkanı'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden teröristleri de pek çok kez Saray'da ağırladığı gayet iyi bilinmektedir.

Berlin Konferansı'nda alınan ve siyasi sürecin başlatılmasını da sağlayacak temel karar, kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanmasıdır. Fransa, Konferans kararlarının uygulanmasına katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Hafter'e verdiği desteği sonlandırmalıdır.

Afrika'daki karanlık mazisi iyi bilinen ve Cezayir'de gerçekleştirdiği katliamın acıları hafızalarda hala taze olan Fransa'dan beklenen, Türkiye'yi suçlamak yerine, Libya'da istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olumlu bir rol üstlenmesidir.