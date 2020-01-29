Tedbirimizi aldık

Afrika turu kapsamında Cezayir ve Gambiya'da temaslarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programının son durağı Senegal'de resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, başkent Dakar'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda mevkidaşı Macky Sall ile bir araya geldi. Başbaşa gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkilere değinilmesinin yanında bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alındı.Ortak basın toplantısından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan şu mesajları verdi:Senegal FETÖ terör örgütü ile mücadelemizi anlayan ve bize hak veren bir ülkedir. TİKA gibi kurumlarımızla Senegal'de kalkınma odaklı faaliyetlerimize devam ediyoruz. Geleceği inşaa etmeyi hedefliyoruz. Senegal'i ziyaretimden önce Cezayir ve Gambiya'ya gittim. Bu Senegal'e 4. ziyaretim. Biz Afrika halklarını kader ortaklarımız olarak görüyoruz.Türk firmalarının adımları ile ciddi bağlar kurulacak. Savunma Sanayii'nde de Senegal'i hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.Sayın Trump'ın bu noktada araması bir nezaketti, biz de kendilerine teşekkür ettik. Herhangi bir sıkıntımız olursa haberleşiriz dedik. Libya'yı, İdlib'i konuştuk. Neler yapabileceğimizi konuşma fırsatını bulduk. Libya'da bugünden yarına bu iş çözülür dersek yanlış olur. Dün yapılması gerekli olan toplantılarda yine Hafter geleceğini söylediği - Tunus'a- gelmedi.(Hafter) Moskova'dan da kaçtı. Berlin'de otel odasından saklandı. Hafter'in işi çözmek gibi bir derdi yok. Tam aksine Wagner diye bir güç var arkasında. Mısır'ın ve Abu Dabi yönetiminin, parasını, silah ve araç-gerecini sağladığı lejyonerler. Bunlar Hafter'i ayakta tutuyor. Hafter de lejyonerdir, maaşlı bir askerdir. Hafter'in ne dünyada ne uluslararası camiada hiçbir kimliği ve kişiliği yok.Bu kişi (Hafter), Kaddafi döneminde ona da ihanet etmiş. Sonra kaçıp ABD'ye sığındı. Yıllarca ABD'de yaşamış biri.BMGK'nın tanıdığı Sarrac var bir de. Bunların karşılıklı olarak devam eden mücadelenin siyasi alana dönüşmesi, siyasi alanda da Libya halkının kendi kaderini belirlemesinin doğru olacağına inanıyoruz.(Rejim güçlerinin İdlib'e yönelik saldırıları): İdlib'de de sınırlarımıza doğru bir hareketlenme söz konusu. Tedbirimizi alıyoruz. Kış orada çok daha şiddetli. Oradaki kardeşlerimizi çadırlara değil de briket barınma yerleri yapalım dedik. Onlar süratle yapılıyor. Süreci orada da hassassiyetle takip ediyoruz. Temennimiz İdlib'in barışla sona erdirilmesi.Afrika turunun son ayağı Senegal'de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen Türkiye-Senegal İş Forumu'na katılan Erdoğan, temaslar kapsamında Afrika ziyaretlerini tamamlamış oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall'in davetine icabetle geldiği başkent Dakar'da baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı. İkili görüşmelerde, çeşitli alanlarda 7 ayrı anlaşma yapıldı. Görüşme sonrası Erdoğan ve Sall nezaretinde ikili anlaşmalar imzalandı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Senegal'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından modernizasyonu yaptırılan Ginddi Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan'a, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in eşi Meryem Faye Sall eşlik etti. Buradaki çocuklara hediyeler veren Erdoğan, yılda yaklaşık 2 bin 500 dezavantajlı çocuğun hizmet alacağı merkezin, Senegal gençliğine hayırlı olmasını diledi. Emine Erdoğan daha sonra Senegal Cumhurbaşkanının eşi Meryem Faye Sall ile öğle yemeğinde bir araya geldi.Erdoğan, Başkent Dakar'da Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmi törenle karşılandı. Erdogan'ın ziyareti öncesi Senegal'in başkenti Dakar'da caddeler, Türk ve Senegal bayraklarıyla süslendi.

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