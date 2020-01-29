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Tel Rıfat'ta yuvalanan /, 'e saldırdı

'de Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü /, 'yla kurtarılan ilçe merkezine saldırı düzenledi, 4 sivil yaralandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.1.2020 20:09 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 20:25 ABONE OL
Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK, Afrin'e saldırdı
Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin ilçe merkezine saldırı düzenledi, 4 sivil yaralandı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, Afrin ilçe merkezini çok namlulu roketatarlarla hedef aldı.

SALDIRIDA 4 SİVİL YARALANDI
Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Terör örgütü, Afrin ve Azez'de Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Teröristler, son olarak Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Azez ilçe merkezini 6 katyuşa (Sovyet yapımı bir çok namlulu roketatar) füzesiyle hedef almış ve 10 sivil yaralanmıştı.
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Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK, Afrin'e saldırdı
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