Uyuşturucu satıcısı FETÖ’cü asker çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı olan 21 kişiden 10'u gözaltına alındı.* Balıkesir'de ise 5 şüpheli yakalandı.* K.maraş'ta ise sokakta uyuşturucu satarken gözaltına alınan Y.D.'nin 2018'de Denizli'de astsubayken FETÖ'den ihraç edildiği belirlendi.* Edirne'de de gözaltına alınan emniyet amiri A.S. çıkarıldığı mahkemece FETÖ soruşturmasında tutuklandı.* MİT tarafından Kosova'da yakalanıp yurda getirilen Hasan H. Günakın, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 1.5 hapis cezasına çarptırıldı.