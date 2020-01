27 senedir hapis yatıyordu! Ahmet Turan Kılıç'a Başkan Erdoğan'dan af

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda Ahmet Turan Kılıç hakkında af kararı verildiği bildirildi.

Resmi Gazete' de yayımlanan karar metni şu şekilde;

Ankara 1 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi 'nin 16 Haziran 2000 tarihli ve 1999/5 esas, 2000/87 sayılı kararıyla Anayasal düzeni zorla bozmaya kalkışmak suçundan idam cezasına hükmedilen , abılan mahkemenin 17 Ekim 2002 tarihli kararı ile 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1ç maddesinin A fıkrası uyarınca idam cezası, müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin (55190 sayılı Yasa ile yetkili) 22 Mayıs 2005 tarihli ve 2005/866 deişik iş sayılı kararıyla 5218 sayılı Ölüm Cezalarının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1. ve 2. maddeleri ile geçici 11. maddesi gereğince cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen, yine aynı mahkemenin 23 Haziran 2005 tarihli ve 1999/5 esas, 2000/87 sayılı ek kararı ile cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak düzeltilen, Sivas İli, Merkez İlçesi , Eskiapardıu mahallesi, cilt no: 95, hane no: 1, birey sıra no: 24 'te nüfusa kayıtlı, Raşit ve Şerife 'den olma, 1 Ocak 1934 Eskiapardı doğumlu, Ahmet Turan Kılıç 'ın kalan cezası, Adalet Bakanlığı 'nın24 Ocak 2020 tarihli Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun 17 Ocak 2020 tarihli raporu sebebiyle , Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası hükmü uyarınca kaldırılmıştır.