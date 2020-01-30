Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Gerekli merciler Ioannis Lagos hakkında harekete geçti

: Gerekli merciler hakkında harekete geçti

, "Türk bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ile üç yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Yunan vekil hakkında harekete geçmiştir" dedi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 31.1.2020 00:41 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 00:46 ABONE OL
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Gerekli merciler Ioannis Lagos hakkında harekete geçti
Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Türk bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ile üç yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir.

Irkçılık karşıtlığını her fırsatta ifade eden uluslararası toplumu, hukukun gereği için işbirliğine davet ediyoruz. Ayrıca Brüksel'de yaşayan vatandaşlarımızı da bu şovenist parlamenter hakkında yetkili makamlara suç duyurusunda bulunmaya, hukuki tepkilerini göstermeye davet ediyorum.

Bayrağımıza hakaretin hem yurt dışında hem de ülkemizde soruşturulması yasal olarak mümkündür" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Gerekli merciler Ioannis Lagos hakkında harekete geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN