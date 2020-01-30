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Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'suç örgütü' açıklaması

Cumhuriyet Başsavcılığı, iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 30.1.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 12:20 ABONE OL
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'suç örgütü' açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, sahte sağlık raporu düzenleyerek satan ve bu raporlarla insanları işe sokacakları vaadiyle dolandırıcılık yapan 13 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca yabancı uyruklu kişileri zorla fuhuşa yönlendirdikleri tespit edilen 4 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

ZORLA FUHUŞA YÖNLENDİRME!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahte sağlık raporu düzenleyerek satan ve bu raporlarla insanları işe sokacakları vaadiyle dolandırıcılık yapan 13 kişi gözaltına alındı. Ayrıca yabancı uyruklu kişileri zorla fuhuşa yönlendirdikleri tespit edilen 4 kişi de yakalanarak gözaltına alındı" denildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'suç örgütü' açıklaması
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