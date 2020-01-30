Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'suç örgütü' açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, sahte sağlık raporu düzenleyerek satan ve bu raporlarla insanları işe sokacakları vaadiyle dolandırıcılık yapan 13 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca yabancı uyruklu kişileri zorla fuhuşa yönlendirdikleri tespit edilen 4 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

ZORLA FUHUŞA YÖNLENDİRME!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahte sağlık raporu düzenleyerek satan ve bu raporlarla insanları işe sokacakları vaadiyle dolandırıcılık yapan 13 kişi gözaltına alındı. Ayrıca yabancı uyruklu kişileri zorla fuhuşa yönlendirdikleri tespit edilen 4 kişi de yakalanarak gözaltına alındı" denildi.