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İkiyüzlülük örneği

Federal Savcılığı’nın örgütle bağlantılı 36 özel ve tüzel kişinin yargılanmaması yönündeki kararına Türkiye tepki gösterdi: Hukuk açıkça ayaklar altına alındı. Karar ikiyüzlülük örneğidir

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
İkiyüzlülük örneği
Türkiye, Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onaylamasına tepki gösterdi. Kararın PKK'ya destek mahiyetinde ve özendirici nitelikte olduğu vurgulandı.

KARAR İDEOLOJİK VE SİYASİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu karar ideolojik ve siyasidir. Bize hukuk öğretmeye kalkanların korkuyla aldıkları ikiyüzlü bir karardır. Terörle mücadele adına ibretliktir. Bu gibi ideolojik kararlar bizi hain terör örgütleriyle mücadelemizden asla yıldıramaz" ifadelerini kullandı.

PKK'YA AÇIK BİR DESTEK
İçişleri Bakanlığı: Belçika yargısının bu kararı, aralarında sivillerin, çocukların, hatta bebeklerin de olduğu 40 binden fazla vatandaşımızın ölümünden sorumlu olan ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK'ya açık bir destek mahiyetindedir.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sürekli olarak bir terör örgütü faaliyeti içerisinde olan bir PKK terör örgütüne dönük olarak Belçika mahkemelerinin aldığı bu karar hukuki her türlü angajmandan uzaklaşıldığının açık bir ifadesidir. İnsani ve hukuki değerlerle asla bağdaşmayan bu karara karşı, bu kararın siyasi sonuçlarına karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. ANKARA

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