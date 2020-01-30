İkiyüzlülük örneği

Türkiye, Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onaylamasına tepki gösterdi. Kararın PKK'ya destek mahiyetinde ve özendirici nitelikte olduğu vurgulandı.Belçika mahkemesinin terör örgütüPKK'yla ilgili kararınınhukukla uzaktan yakındanilgisi yoktur. Bu karar ideolojikve siyasidir. Bizehukuk öğretmeye kalkanlarınkorkuyla aldıklarıikiyüzlü bir karardır.Terörle mücadele adınaibretliktir. Bu gibi ideolojikkararlarbizi hain terörörgütleriylemücadelemizdenasla yıldıramaz" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanlığı: Belçika yargısının bu kararı, aralarında sivillerin, çocukların, hatta bebeklerin de olduğu 40 binden fazla vatandaşımızın ölümünden sorumlu olan ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK'ya açık bir destek mahiyetindedir.Sürekli olarak bir terör örgütü faaliyeti içerisinde olan bir PKK terör örgütüne dönük olarak Belçika mahkemelerinin aldığı bu karar hukuki her türlü angajmandan uzaklaşıldığının açık bir ifadesidir. İnsani ve hukuki değerlerle asla bağdaşmayan bu karara karşı, bu kararın siyasi sonuçlarına karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. ANKARA

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