İkiyüzlülük örneği

Türkiye, Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onaylamasına tepki gösterdi. Kararın PKK'ya destek mahiyetinde ve özendirici nitelikte olduğu vurgulandı.
KARAR İDEOLOJİK VE SİYASİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Belçika mahkemesinin terör örgütü
PKK'yla ilgili kararının
hukukla uzaktan yakından
ilgisi yoktur. Bu karar ideolojik
ve siyasidir. Bize
hukuk öğretmeye kalkanların
korkuyla aldıkları
ikiyüzlü bir karardır.
Terörle mücadele adına
ibretliktir. Bu gibi ideolojik
kararlar
bizi hain terör
örgütleriyle
mücadelemizden
asla yıldıramaz" ifadelerini kullandı.
PKK'YA AÇIK BİR DESTEK
İçişleri Bakanlığı: Belçika yargısının bu kararı, aralarında sivillerin, çocukların, hatta bebeklerin de olduğu 40 binden fazla vatandaşımızın ölümünden sorumlu olan ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK'ya açık bir destek mahiyetindedir.
MÜCADELEMİZ SÜRECEK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Sürekli olarak bir terör örgütü faaliyeti içerisinde olan bir PKK terör örgütüne dönük olarak Belçika mahkemelerinin aldığı bu karar hukuki her türlü angajmandan uzaklaşıldığının açık bir ifadesidir. İnsani ve hukuki değerlerle asla bağdaşmayan bu karara karşı, bu kararın siyasi sonuçlarına karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. ANKARA