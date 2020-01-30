Son dakika: "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA PERSONEL GÖREV ALIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Gabar barınma alanında bulundukları değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı'nın arazide sevk ve idare ettiği operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 780 personel, 51 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

"Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi

KARARLI BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Şırnak Gabar Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, "KAPAN-5 GABAR OPERASYONU" başlatılmıştır.



Bahse konu operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (780) personel [(51) operasyonel tim] görev almaktadır.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KAPAN Operasyonları, vatandaşların yoğun desteğiyle kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir.