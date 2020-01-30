Virüs strateji oyunu zirve yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Koronavirüs salganının yarattığı etki sonucucu mobil strateji oyunu Plague Inc, Çin'de en çok indirilen uygulama oldu. Bir virüs oluşturarak danyadaki insanlığı yok etme üzerine kurulu oyunNdemic Creations şirketi tarafından 2012'de piyasaya sürüldü. Oyunu şu ana kadar 120 milyon kişi indirdi. Oyunun bu kadar çok indirilmesinin nedeni ise insanların virüsten nasıl korunulacağı noktasında oyundan bilgi edinmek. Oyunun yapımcısı James Vaughan, 2013'te ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından davet almış.