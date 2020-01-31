Askeri kaynaklar: Gözlem noktaları meşru müdafaa için hazır

Rejimin arka arkaya alınan ateşkes kararlarına rağmen, çatışmasızlık bölgesi olarak ilan edilen İdlib'de, hava destekli kara operasyonlarıyla ilerleyişini sürdürmesiyle ilgili 28 Ocak günü Milli Savunma Bakanlığı'ndan, 'İdlib'de görev yapan gözlem ve kontrol noktalarının güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime tereddütsüz karşılık verileceği' açıklandı.

Dün yapılan MGK toplantısının da ana gündem maddelerinden biri yine İdlib oldu. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride, "Özellikle Suriye'de etkin olan devletlerle varılan mutabakatlara rağmen, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde, güvenlik güçlerimizi ve sivil halkı hedef almaya devam eden terör saldırılarına karşı gereken ilave tedbirleri alma konusundaki kararlılık bir kez daha vurgulanmıştır" denildi.

Rejim güçlerinin ilerleyişi nedeniyle Halep'in güneyindeki Raşidin bölgesindeki 5 nolu gözlem noktasına askeri sevkiyat yapıldığı bilgisi üzerine DHA'nın ulaştığı askeri kaynaklar, bölgede sürekli olarak, ikmal ve personel değişim faaliyetlerinin sürdürüldüğünü, gözlem noktalarında ihtiyaç ve meşru müdafaa halinde gereken tepkiyi gösterecek silah, araç, gereç ve personelin hazır olduğunu ifade etti.

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