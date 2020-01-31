Devlet Bahçeli'den 'Yüzyılın Antlaşması'na tepki: ABD ve İsrail’in zulüm planı bu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun açıkladığı "Yüzyılın Antlaşması" olarak sunulan plana tepki gösterdi. Bahçeli yazılı açıklamasında şunları kaydetti:ABD ve İsrail ateşle oynamakta, Türk ve İslam âleminin sabırlarını, tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Zalimlerin tek yanlı kararlarıyla Filistin'in tarihi hakları ihlal edilmek şöyle dursun imhanın eşiğine kadar getirilmiş durumdadır. Sözde barış, gerçekte ise batış planının hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani temeli yoktur. Misak-ı Milli'nin yüzüncü yıldönümünde böylesi bir küstahlığın tezahürü oldukça düşündürücüdür.Yutturulmaya çalışılan zulüm planı inanç ve insan haklarına büyük bir saygısızlık, aynı zamanda da karşı saldırı ve sabotajdır. Oldubittilerle İsrail'in fiili hâkimiyet alanı kâğıt üstünde genişletilirken Kudüs'ün ve Filistin'in hayat damarları kesilip kopartılmaktadır. Herkes için bağlayıcı ilke ve esaslarına bütünüyle aykırı ve ters olduğu tartışmasız bir gerçektir. "Barıştan Refaha" başlığıyla tavzih ve tevcihi yapılan cani plan Filistinli kardeşlerimiz için ölüm, Kudüs için yıkım demektir. Antlaşma iki taraflı bir mutabakattır. Ne var ki Filistin, ABDİsrail dayanışma ve dalaveresiyle tanzim edilen planı bin kez hayır diyerek reddetmektedir.Müslümanların kutsallarına suikasta teşebbüs eden ABD-İsrail vandallığını çok net olarak telin ediyor, lanetliyoruz. Kudüs inancımızın namusu, İslam'ın nigehbanı, dinlerin, kültürlerin ve medeniyetlerin buluşma ve kucaklaşma nirengidir. Mescid-i Aksa Miraç Mucizesinin kutlu yadigârıdır. İstanbul neyse Kudüs odur, Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa arasındaki bağ asla koparılamayacaktır.Kudüs'ün İsrail devletinin bölünmez ve egemen başkenti olacağı kaydedilimektedir. Mescid-i Aksa'nın güvenliğini sağlama rolünün İsrail'e verilmesi akıl tutulması, ahlak buharınıdır. Batış planı kesinlikle yok hükmündedir. Kudüs ilk kıblemiz ve ortak kaderimizdir.İsrail-Filistin arasındaki kalıcı çözüm ve barışın yegâne yolu, 1967 sınırlarına riayet eden, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi süreklilik içinde bir Filistin devletinin kurulması, bunun da tanınmasıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre başkaca bir çözüm arayışı beyhudedir.

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