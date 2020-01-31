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'da 116 operasyonda 933 kilo esrar ele geçirildi

'da polis ekiplerince 25 günde düzenlenen 116 farklı operasyonunda toplam 933 kilo esrar ele geçirildi, 148 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 31.1.2020 09:54 ABONE OL
Diyarbakır'da 116 operasyonda 933 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 1-25 Ocak tarihlerinde 116 farklı operasyon düzenlendi.

933 KİLO ZEHİR

Operasyonlarda toplam 933 kilo esrar, 10 kilo 720 gram eroin, 7 bin 504 uyuşturucu hap, 1 kilo 419 gram metamfetamin, 18 gram kokain, 153 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 12 bin 280 lira ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 148 şüpheliden 95'i serbest kalırken, 40'ı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Diyarbakır'da 116 operasyonda 933 kilo esrar ele geçirildi
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