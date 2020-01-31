Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Nijerya'da güvensizlik nedeniyle 35 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

'da güvensizlik nedeniyle 35 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

ülkesi 'da, güvensizlik nedeniyle 35 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (), ülkenin Jalingo bölgesinde "Çocuk Dostu Toplum Girişimi" başlıklı toplantı düzenledi. UNICEF Bauchi Koordinatörü Bhanu Pathak, ülkede 5 yaş altındaki her bin çocuktan 129'unun açlıktan hayatını kaybettiğini aktardı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 31.1.2020 19:39 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 19:57 ABONE OL
Nijerya'da güvensizlik nedeniyle 35 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Taraba Eyaleti Planlama Komisyon Başkanı Buba Mafindi, burada yaptığı açıklamada, ülkenin özellikle kuzeydoğusunda yaşanan Boko Haram saldırıları nedeniyle 35 milyon Nijeryalının açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Mafindi, kuzeydoğu bölgelerindeki saldırılar nedeniyle milyonlarca kişinin kamplara sığındığını ve bu insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını kaydetti.

UNICEF Bauchi Koordinatörü Bhanu Pathak, ülkede 5 yaş altındaki her bin çocuktan 129'unun açlıktan hayatını kaybettiğini aktardı.

Pathak, UNICEF'in ülkedeki açlık krizini önlemek amacıyla hükümetle iş birliğinde çalışma başlattıklarını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Nijerya'da güvensizlik nedeniyle 35 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN