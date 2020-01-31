Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.00'de İstanbul Havalimanı'nda olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.00'de İstanbul Havalimanı'nda Coronavirüs konusunda alınan tedbirleri yerinde inceleyecek.

ALINAN TEDBİRLERİ YERİNDE İNCELEYECEK

Koca bu sabah kurul toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'de Coronavirüs hastası olmadığını, Çin'den getirilerek vatandaşlarımıza da 14 günlük gözetim süresinin uygulanacağını açıklamıştı. Koca bugün de İstanbul Havalimanı'na gelerek konuyla ilgili hem alınan tedbirleri yerinde inceleyecek hem de bilgi alacak.

TEDBİRLER UZUN SÜREDİR UYGULANIYOR

İstanbul Havalimanı'nda uzun süredir Coronavirüs tedbirleri kapsamında termal inceleme ve maske uygulamaları devam ediyor.