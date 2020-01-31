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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.00'de 'nda olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.00'de 'nda Coronavirüs konusunda alınan tedbirleri yerinde inceleyecek. Havalimanı'nda uzun süredir Coronavirüs tedbirleri kapsamında termal inceleme ve maske uygulamaları devam ediyordu. 'de henüz Coronavirüsü bulaşmış bir hastaya rastlanmadı. Şüphe ile hastaneye kaldırılan kişilerin bazılarında H1N1 virüsü olduğu açıklandı ve tedavileri yapıldı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 31.1.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 15:50 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.00'de İstanbul Havalimanı'nda olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.00'de İstanbul Havalimanı'nda Coronavirüs konusunda alınan tedbirleri yerinde inceleyecek.

ALINAN TEDBİRLERİ YERİNDE İNCELEYECEK

Koca bu sabah kurul toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'de Coronavirüs hastası olmadığını, Çin'den getirilerek vatandaşlarımıza da 14 günlük gözetim süresinin uygulanacağını açıklamıştı. Koca bugün de İstanbul Havalimanı'na gelerek konuyla ilgili hem alınan tedbirleri yerinde inceleyecek hem de bilgi alacak.

TEDBİRLER UZUN SÜREDİR UYGULANIYOR

İstanbul Havalimanı'nda uzun süredir Coronavirüs tedbirleri kapsamında termal inceleme ve maske uygulamaları devam ediyor.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Coronavirüs açıklaması

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.00'de İstanbul Havalimanı'nda olacak
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