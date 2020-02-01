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6 şehidin katili teröriste 7 kez ağır müebbet

Özgür CEBE Özgür CEBE Gündem
Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
TUNCELI'NIN Nazımiye ilçesindeki Sarıyayla Jandarma Karakolu'na 2010'da düzenlenen ve 5 askerin şehit olduğu saldırı ile Bingöl'ün Karlıova ilçesinde camide namaz kıldıktan sonra evine giderken şehit edilen korucu Hacı Alan'ın katil zanlıları terörist Nusret Saltan ile İran uyruklu terörist Yakup Brukanlu Bingöl, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Terörist Saltan, Sarıyayla karakol baskınında 5 asker ile korucu başı Hacı Alan'ı şehit etmek suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Sanık ayrıca 7 askeri yaraladığı için 7 kez 15'er yıl olmak üzere 105 yıl hapisle cezalandırdı. Türkiye-İran sınır hattında mazot kaçakçılığı yaparken terör örgütüne katılan Yakup Brukanlu da terör örgütü adına faaliyet yürütmekten 20 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı. Yargıtay cezayı onadı.
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6 şehidin katili teröriste 7 kez ağır müebbet
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