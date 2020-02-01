Annelerin yaktığı ateş PKK’yı bitiriyor

Terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından son bir ay içinde kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadeleri, PKK kamplarında yaşanan korkunç işkence ve infazları ortaya çıkardı. Kandırılarak dağa çıkarılan ve orada infazlara işkencelere tanık olan teröristlerin anlattıkları örgütün acımasız yüzünü bir kez daha gösterdi. İşte son bir ayda teslim olan teröristlerin ifadeleri:"Şırnak'tan HDP yoluyla dağa gittim. Örgüt bir ölüm bataklığı. Gittiğim ilk hafta örgütün kirli yüzüyle tanıştım. Alt kadro köle gibi çalıştırılıyor, elebaşılar konfor ve lüks içinde yaşıyor. Bizler üzerimize naylon bulmazken onlar en kaliteli bot ve montları giyiyorlar""2 yıl önce kendi ayaklarımla gittiğim örgütte cehennem hayatı yaşadım. İnsan olduğumu unuttum. 8 ay banyo yapmadım. Oysa ele başlar yazın derelerden kışın ise akü ve odun ateşinde ısıttıkları suyla her gün banyo yapıyorlar. 2 yıl içinde 5 ayrı infaza şahit oldum. PKK, insanlara ölümden başka bir şey vermiyor""Sözde kurdukları mahkemede ya ellerini ayaklarını bağlayıp derin çukura atarak ölüme terk ediyorlar ya da bir mağaraya bağlayıp günlerce aç susuz bırakıyorlar. Bu şekilde ölenlerin cesetlerini ise hayvanların olduğu açık araziye bırakıyorlar. 2016 yılı haziran ayında Bitlisli Hizan Dijvar adlı çocuk yaşta birini kamp sorumlusunun ayağını yıkamayı reddettiği için ölüm çukuruna attılar."5 yılda 3'ü kadın 9 infaza tanık oldum. Çatışmada yöneticiler kaçıyor, diğerleri ölüyor. Sorumluların dışındakiler kötü koşullar altında. Fiziksel ve psikolojik olarak zor zamanlar yaşıyorlar. Katılım olmadığı için örgüt şu anda kendi içinde bitiyor. Artık kimse örgütte kalmak istemiyor fırsat bulan kaçıyor""3 yıl önce HDP'nin üniversite yapılanmasının etkilemesi ile Şırnak'ta katıldım. Ailemden bir tek tokat yememiş kişi olarak daha ilk hafta falakaya yatırıldım. Suçum başımızdaki sorumlunun çorabını yıkamaya karşı çıkmamdı. Yaşarken cehennemi görmek isteyen dağa çıkar PKK'ya katılır. Diyarbakır'da çocuklarını cehennemden çekip almak isteyen annelere babalara vicdanı olan herkesin destek olması gerekir. Annelerin yaktığı bu ateş ve direniş devam ederse örgüt eleman bulmaz."

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